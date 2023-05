Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede vom 20.05.2023

Trickdiebstahl aus Wohnung durch falschen Handwerker

Salzgitter-Fredenberg, Siemensweg, 19.05.2023

Am Vormittag des Freitages erschien im Siemensweg in Salzgitter-Fredenberg ein vermeintlicher Handwerker eines Wasserversorgungsbetriebes an der Wohnungstür einer 82-jährigen Geschädigten. Unter dem Vorwand eines angeblichen Bakterienbefalles des Leitungswassers verschaffte sich der Täter Zutritt zur Wohnung. Die Geschädigte wurde zum Aufdrehen der Wasserhähne aufgefordert, während der Täter vorgab die Wasserleitung im Keller zu überprüfen. Die Ablenkung der Geschädigten nutzte der Täter um im Wohn- und Schlafzimmer Möbel zu durchsuchen. Der Täter konnte mit Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe unerkannt aus der Wohnung flüchten.

Schockanrufe

Stadtgebiet Salzgitter, 19.05.2023

Im Verlauf des Freitages kam es im gesamten Stadtgebiet Salzgitter zu diversen Betrugsversuchen in Form von sogenannten Schockanrufen. Bei diesen Telefonanrufen geben die Täter vor Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Staatsanwaltschaften zu sein und täuschen den angerufenen Personen einen vermeintlich durch Familienangehörige verursachten tödlichen Verkehrsunfall vor. Im Anschluss fordern die Täter die angerufenen Personen zur Zahlung einer notwendigen Kaution in Form von Bargeld, Schmuck oder Edelmetallen auf, um die angeblich bevorstehende Untersuchungshaft der Familienangehörigen abzuwenden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, unter keinen Umständen Bargeld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen auszuhändigen.

