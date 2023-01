Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zigarettenautomat mitgenommen- Altreifen zur Sicherung benutzt

Vlotho (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden in der Nacht zu Freitag (6.1.) über den Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Vlotho an der Langen Straße informiert. Ein Zeuge konnte zwei männlichen Personen dabei beobachten, wie diese gegen 03.30 Uhr mit einem dunklen Pkw Kombi vor einem Zigarettenautomaten parkten und sich an diesem zu schaffen machten. Während der Zeuge die Polizei informierte, legten die Unbekannten augenscheinlich fünf Altreifen zur Absicherung beim Abschrauben unter den Automaten. Anschließend transportierten die Täter diesen mit einer Sackkarre zum Fahrzeug und luden diesen in den Kofferraum. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten konnten die Unbekannten mit dem Fahrzeug vom Tatort flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Wie hoch das Diebesgut an Bargeld und auch Zigarettenschachteln ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die zurückgebliebenen Altreifen und auch Sachkarre wurden sichergestellt. Wir bitten Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bereits im Vorfeld beobachtet haben und etwas über den Verbleib des Automaten angeben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

