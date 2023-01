Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Kameras- Unbekannter bei Tat beobachtet

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (4.1.) kam es zu einem Diebstahl von mehreren Kameras und Gartengeräten vom Gelände einer Firma an der Alfred-Krupp-Straße in Kirchlengern. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte erkannt werden, dass eine bislang noch unbekannte Person gegen 2.40 Uhr das Gelände aus Richtung anliegendem LKW-Parkplatz betrat. Dort entwendete er drei Überwachungskamera der Marke Blink und nahm zudem noch einen Gartenschlauch in einer Länge von ca. 1,50m mit. Anschließend verließ der bislang Unbekannte das Gelände. Die erste Auswertung hat ergeben, dass der Täter etwa 30-40 Jahre alt und 180cm groß ist. Er hat eine schlanke Statur und trug eine Jeans und dunkles Oberteil. Eine genaue Auswertung dauert noch an. Da es sich bei dem anliegenden Parkplatz um einen stark frequentierten Bereich handelt, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

