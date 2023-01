Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bushaltestelle beschädigt- Unbekannte werfen Scheiben ein

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (6.1.) bemerkten aufmerksame Zeugen zunächst einen lauten Knall an der Koblenzer Straße im Grenzbereich zu Bad Oeynhausen und konnten anschließend einen stark beschädigten Unterstand einer Bushaltestelle beobachten. Hier wurden augenscheinlich eine mit einem Stein mehrere Scheiben des Unterstandes eingeschlagen. Anschließend flüchtete eine unbekannte männliche Person in Richtung Parkweg weglaufen. Im Vorfeld wurde durch einen Anwohner laute Musik aus dem Bereich des Bushaltestellenhäuschens wahrgenommen und das anschließend eine Person vom Tatort flüchtete. Im Rahmen der Fahndung wurde anhand der Beschreibung von Zeugen ein 20-Jähriger aus Bad Oeynhausen in Tatortnähe angetroffen. Er war stark alkoholisiert und trug eine Musikbox bei sich. Der 20-Jährige wurde nach Personalienaufnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. In wie weit er mit der Sachbeschädigung in Verbindung steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Bereich der beschädigten Bushaltestelle wurde abgesichert. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zur Tat oder auch der flüchtenden Person machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

