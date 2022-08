Freiwillige Feuerwehr Kevelaer

FW Kevelaer: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Schwere Verkehrsunfälle in Kevelaer

Zu gleich zwei schweren Verkehrsunfällen, kam es heute Mittag in Kevelaer auf der Weller Landstraße.

Zunächst verunglückte eine Mutter mit Ihren beiden Kindern im Kreuzungsbereich der Twistedener Straße bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Unfallbeteiligten. Während die Mutter schwer verletzt wurde, kamen die drei weiteren Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Transport der schwer verletzten Frau erfolgte nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen inkl. Notarzt. Dieser befuhr die Weller Landstraße in Richtung Bundesstraße 9 und wurde dabei beim Überqueren der Kreuzung Weller Landstraße/Walbecker Straße von einem VW Polo gerammt. Der Polo wurde die Wucht des Aufprall an einen Straßengraben geschleudert und die am Steuer befindliche Frau wurde schwerverletzt und eingeklemmt. Diese musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus Ihrem Fahrzeugwrack befreit werden. Danach und nach erfolgter medizinischer Erstversorgung wurde sie mittels Rettungshelikopter in ein Duisburger Krankhaus geflogen.

Die schwer verletzte Frau im beteiligten Rettungswagen (RTW) wurde umgehend von einem weiteren RTW übernommen und dem geplanten Krankenhaus zugeführt. Die RTW Besatzung wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls verletzt und musste auch im Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallbeteiligte Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, ebenso das begleitende Notarzt Einsatzfahrzeug. Beide waren also mit sogenannten Sonder- und Wegerechten unterwegs. Wie es zu dem verheerenden Unfall im Bereich der Kreuzung kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Die Löschzüge Stadtmitte und Twisteden mit gut 45 Einsatzkräften sowie mehrere Rettungs- und Notarztwagen waren genauso im Einsatz wie einige Funkstreifenwagen und der Rettungshelikopter. Für die Dauer der Maßnahmen war die Weller Landstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

