Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Enforcement-Trailer beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (16.05.2023) 17.45 Uhr und Mittwoch (17.05.2023) 07.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter einen Blitzeranhänger, der in der August-Lämmle-Straße Ecke Mühlhäuser Straße in Oßweil stand. Der Unbekannte nutzte weiße Farbe und beschmierte damit die Scheibe des Enforcement Trailers. Der so entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell