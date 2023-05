Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen (16.05.2023) gegen 05:10 Uhr im Bereich der Landesstraße 1140 im Remseck am Nackar ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 32-jähriger Toyota-Lenke befuhr von der Remstalstraße kommenden den rechten der beiden Abbiegestreifen in Richtung der Landesstraße 1140 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Kurvenbereich soll auf dem linken der beiden Fahrstreifen ein unbekanntes dunkelfarbenes Fahrzeug gefahren und im weiteren Verlauf auf den rechten Fahrstreifen gekommen sein. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 32-Jährige mit seinem Toyota nach rechts aus. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Laternenmast. Dieser wurde durch die Kollision komplett umgeknickt, der Toyota kam letzlich im Einmündungsbereich der Meslay-Du-Maine-Straße zum Stehen. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich daraufhin unerlaubt in Richtung Stuttgart vom Unfallort. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, an dem Toyota von etwa 5.000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum unbekannten Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

