Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL, BC, GP, HDH) Region - Faszination Motorrad: Der Frühling läutete mit seinen Sonnenstrahlen die Motorradsaison für das Jahr 2023 ein.

Ulm (ots)

Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen juckt es auch in der Region wieder viele Biker, die Freiheit auf zwei Rädern zu genießen. Damit alle sicher in den Frühling starten, gibt das Polizeipräsidium Ulm Tipps: Dass dies wichtig ist, zeigt ein Blick auf die kürzlich veröffentlichte Statistik der Verkehrsunfälle im letzten Jahr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5463949). Denn im Jahr 2022 zählte die Statistik 513 Unfälle mit Beteiligung eines motorisierten Zweirads und damit einen Anstieg von +21 Prozent im Vergleich zu 2021.

Für viele Menschen in der Region hat das Warten nun ein Ende. Mit Beginn der Motorradsaison weckten viele Besitzer ihre Zweiräder aus dem Winterschlaf. Für die begonnene Saison wünscht die Polizei allen eine gute Fahrt! Das Polizeipräsidium Ulm wird alles tun, um in der Region die größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und den Verkehr zu Saisonbeginn verstärkt überwachen. Da sich dennoch gefährliche Situationen entwickeln können, rät die Polizei: Prüfen Sie ihre Maschine vor dem Start in einem Funktions- und Sicherheitscheck. Sollte Ihr Motorrad den Winter im Freien verbracht haben, lohnt sich der Gang in eine Werkstatt. Ein Expertenblick könnte ein böses Erwachen bei der ersten Spritztour verhindern. Neben der Maschine sollten sich auch die Fahrer hinterfragen: Sind Sie fit für die Maschine? Lassen Sie sich Zeit zum Einfahren und gewöhnen sich langsam wieder an das Gefühl der Erlebniswelt Motorrad. Gerade das Fahren in Schräglage und das Bremsen sollten langsam angegangen werden. Es gilt zu bedenken, dass der Winter Spuren auf den Straßen hinterlassen haben könnte. Rollsplit und Straßenschäden drohen auf vielen Strecken in der Region. Eine weitere unveränderbare Gefahr droht durch die Sonnenstrahlen. Tief stehende Sonne. Durch ihre schmale Silhouette werden Motorradfahrer von Anderen oft sehr spät oder gar nicht wahrgenommen. Rechnen Sie deshalb besonders zu Saisonbeginn mit Fehlern anderer. Schutzkleidung und Helm sollten Standard und selbstverständlich sein. Ein verschmutztes oder verkratztes Visier bedeutet bei Sonnenlicht für Motorradfahrer quasi eine Blindfahrt. Auch hier empfiehlt sich ein kurzer Check vor Fahrtantritt. Die Polizei appelliert an die Vernunft: Respektieren Sie Ihre Grenzen und die Ihrer Maschine. Nur wer sich an Regeln hält, minimiert die Gefahr, Opfer eines Unfalls zu werden. Ein Fahrsicherheitstraining erleichtert dabei den Einstieg. Damit alle sicher ankommen, wünscht Ihr Polizeipräsidium Ulm eine sichere und erfolgreiche Motorradsaison 2023.

++++++++ (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell