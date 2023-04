Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Exhibitionist zeigt sich

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag in der Nähe des Ulmer Donauufers vor einer Spaziergängerin entblößt.

Die 24-Jährige war gegen 16.30 Uhr in der Grünanlage im Bereich Promenade und Kobelgraben unterwegs. Dort saß sie auf einer Parkbank in der Nähe des Donauufers. Wenige Meter hinter ihr im Gebüsch nahm sie einen Mann war, der sich unsittlich zeigte. Die Frau entfernte sich von der Parkbank und traf dort auf eine vorbeifahrende Radlerin. Auch die sah den Mann, wie er an seinem Geschlechtsteil manipulierte und dabei in Richtung der Frauen sah. Nach kurzer Zeit ging der Unbekannte weiter in Richtung Donauufer. Wie die Polizei berichtet, meldete die 24-Jährige den Vorfall wenige Stunden später der Polizei. Hier beschrieb sie den Täter als einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der etwa 1,60 m bis 1,70 m groß ist. Er ist von südländischer Erscheinung, hat dunkelbraunes kurzes Haar und eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz. Auffallend waren seine geröteten Hände. Bekleidet war der Mann mit einer Camouflage Hose und einem dunklen Oberteil, vermutlich ein T-Shirt. Er hatte eine Plastiktüte dabei. Die Ulmer Polizei (0731/1880) ermittelt nun und bittet um Hinweise zu dem Mann. Auch die Radfahrerin, die zusammen mit der Zeugin den Exhibitionisten beobachtet hatte, soll sich bei der Polizei melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

