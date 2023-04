Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Maibäume mutwillig angesägt

In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte bei Biberach zwei Maibäume und verursachten Sachschaden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte die Vorbereitungen zum Maibaumstellen im Biberacher Stadtteil Winterreute gestört. Die Vandalen hatten zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 17 Uhr den in der Ortsdurchgangsstraße bereitliegenden Baum mit einem feinen Sägeschnitt unbrauchbar gemacht. Auch in Ringschnait waren Unbekannte zu Gange. Dort fiel den verantwortlichen Maibaumaufstellern bei den Vorbereitungen Beschädigungen an dem Maibaum auf. Der rund 30 Meter lange Stamm lag bei der Dürnachhalle und war auf etwa 2/3 Stammhöhe angesägt. Die Ermittler gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass eine Handsäge zum Einsatz kam. Auch hier war ein feiner Schnitt erkennbar. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht die Täter und auch Zeugen, die Angaben dazu machen können. In diesem Zusammenhang fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Maselheimer Ortsteil Laupertshausen ein dunkler Mercedes-Kombi auf. Aus dem stiegen drei Personen mit Sturmhauben auf dem Kopf und näherten sich dem Maibaum. Beim Erkennen der Maibaumwache flüchteten sie.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei gibt Tipps gegen Vandalismus. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort und zu den Tätern. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

