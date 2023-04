Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Mit Softair Waffen hantiert

Am Montag beschlagnahmte die Polizei von zwei Heranwachsenden in Hattenhofen die Softairwaffen.

Gegen 18.45 Uhr teilte eine Zeugin die beiden Heranwachsenden in der Lachgasse mit. Die befanden sich auf dem Dach einer Hütte und sollen sich gegenseitig mit Waffen beschossen haben. Eine Polizeistreife rückte an und überprüfte die angegebene Stelle. Dort entdeckte sie die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren. Die hatten vor sich zwei auseinander gebaute Softairwaffen liegen. Die Polizei durchsuchte die Beiden. Dabei übergab der 19-Jährige den Polizisten noch ein Tütchen mit etwa 0,7 Gramm Marihuana. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Waffen wurden sichergestellt. Die jungen Männer erwartet nun eine Anzeige gegen das Waffengesetz. Beide hatten keinen Waffenschein und durften die Softairwaffen nicht in der Öffentlichkeit führen.

Die Polizei warnt: Auch Soft-Air-Waffen die nur Plastik-Kügelchen verschießen, sehen echten Schusswaffen teilweise täuschend ähnlich. Dies kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Daneben sind auch Soft-Air-Waffen dazu geeignet, erhebliche Verletzungen zu verursachen. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, diese Gegenstände in der Öffentlichkeit zu führen und ahndet jeden Verstoß entsprechend.

