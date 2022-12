Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221215 - 1442 Frankfurt: Einbruchsserie in Frankfurter Schulen - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(dr) In den vergangenen drei Monaten kam es in den Stadtteilen Höchst, Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen, Schwanheim, Nied und Niederrad zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Schulen, was einen hohen Sachschaden zufolge hatte. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten. Die Polizei sucht Zeugen.

Das für Einbruchsdelikte zuständige Kommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt bereits in mehr als zwanzig Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, welche bei der Aufklärung der Taten helfen könnten.

Die Taten, die meist zur Nachtzeit begangen wurden, fielen oftmals erst am nächsten Morgen auf. In den überwiegenden Fällen drangen die unbekannten Täter gewaltsam in die Schulgebäude ein und entwendeten meist Bargeld sowie Computer, Tablets oder Beamer aus den Räumen. Dabei gingen sie ausnahmslos brachial vor und zerstörten viele der Einrichtungsgegenstände sowie Mobiliar. Der entstandene Gesamtschaden dürfte aufgrund der verursachten Beschädigungen und entwendeten Wertsachen mittlerweile im sechsstelligen Bereich liegen.

Die letzten Einbruchsfälle ereigneten sich erst am vergangenen Wochenende in Höchst (11. und 09.12.2022) und Sindlingen (09.12.22), wobei ein Mikrofon und zwei Laptops entwendet wurden und ebenfalls hohe Sachschäden zu verzeichnen waren.

Wer hat im Zusammenhang mit den Einbrüchen in Frankfurter Schulen verdächtige Personen gesehen und / oder möglicherweise Bildaufnahmen von Tätern gefertigt?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell