POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag kollidierte ein 65-Jähriger mit einem 48-Jährigen in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr der 65-jährige Fahrer eines Citroen in der Eichertstraße. An der Einmündung zur Heininger Straße bog er nach links ab. Dabei übersah er wohl einen 48-Jährigen. Dieser war mit einem Fiat auf der Heininger Straße in Richtung Heiningen unterwegs und vorfahrtsberechtigt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Sie wurden durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Das Polizeirevier nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Vergewissern Sie sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, ob Sie ungehindert mit Ihrem Fahrzeug in den fließenden Verkehr einfahren können. Die Missachtung der Vorfahrt zählt zu einer der häufigsten Ursachen bei schweren Unfällen. Dabei wird die Wartepflicht meist nicht bewusst missachtet. Oftmals wird ein vorfahrtsberechtigter Verkehrsteilnehmer einfach übersehen.

++++0804545 (JS)

