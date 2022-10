Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Erich-Maria-Remarque-Ring gesucht

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 9.40 Uhr, kam es auf dem "E-M-R-Ring" in der Osnabrücker Innenstadt zu einem Unfall zwischen einem weißen Hyundai i10 und einem grauen VW Golf Plus. Beide Fahrzeuge fuhren parallel in Richtung der "Hansastraße", als der Golf plötzlich im Bereich einer Baustelle zu weit rechts fuhr und den weißen Hyundai touchierte. Anschließend hielten beide Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand, der Fahrer des Golf jedoch fuhr wenig später weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher ist etwa 80 Jahre alt und Brillenträger. Er hatte weiße, kurze Haare. Auf dem Beifahrersitz saß eine ältere Frau mit weißen Haaren und eine beigen Daunenjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

