POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer prallt gegen Lastwagentür (21.03.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen eine Lastwagentür geprallt und gestürzt. Ein 67-jähriger Radler war gegen 15:30 Uhr auf der Güttinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 39 öffnete der 39-jähriger Fahrer eines am Straßenrand stehenden Lastwagens unvermittelt die Tür, woraufhin der von hinten kommende 67-Jährige nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und dagegen fuhr. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

