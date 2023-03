Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei stoppt betrunkene Autofahrer (21.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Gleich zweimal hat die Polizei betrunkene Autofahrer in Villingen am Dienstagabend aus dem Verkehr gezogen. Um 21.30 Uhr war ein 29-jähriger Seat-Fahrer betrunken auf der Berliner Straße unterwegs, als ihn die Polizei stoppte. Ein Test ergab bei ihm eine Blutalkoholkonzentration von über 1,6 Promille, weshalb ihn die Beamten zu einer Blutprobe mitnahmen und den Führerschein einbehielten. Sein Auto blieb an der Kontrollstelle stehen. Ähnlich erging es zwei Stunden später einem 42-Jährigen, der mit einem VW Bus auf der Fördererstraße unterwegs war und ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte. Bei ihm ergab der Test einen Wert von knapp 2,3 Promille. Auch er musste seinen VW T4 stehenlassen, eine Blutentnahme von einem Arzt über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Gegen beide Autofahrer laufen Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

