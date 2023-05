Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 26-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 24.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (16.05.2023) gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Besigheim und Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 26 Jahre alter BMW-Lenker fuhr in Richtung Kammgarnspinnerei, als er in einer Rechtskurve im Bereich der Bahnunterführung aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Einer dort entgegenkommenden 27 Jahre alten Mercedes-Lenkerin gelang es, dem BMW auszuweichen und eine Frontalkollision zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin seitlich miteinander. Ein hinter ihr fahrender 69 Jahre alter Fiat-Lenker wich ebenfalls aus und stieß in der Folge mit dem Heck des Mercedes der 27-Jährigen zusammen. Die junge Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der BMW als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

