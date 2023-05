Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag (16.05.2023) eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Schickhardtstraße in Herrenberg ein. Anschließend begaben sie sich widerrechtlich in das Gebäude, entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Der Sachschaden an dem Fenster dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

