POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg :34-jähriger Tatverdächtiger wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen einen 34 Jahre alten Mann, der verdächtigt wird, in Ludwigsburg unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben. Zunächst konnte der genaue Aufenthaltsort des Mannes nicht lokalisiert werden. Vergangenen Donnerstag (11.05.2023) kamen die Ermittlerinnen und Ermittler dem 34-Jährigen jedoch auf die Spur. Im Zuge dessen sollte eine Wohnung, in der der Tatverdächtige vermutet wurde, überprüft werden. Als sich zwei Polizistinnen am Freitag (12.05.2023) gegen 18.00 Uhr auf dem Weg zu dieser Wohnanschrift befanden, entdeckten sie den 34-Jährigen, der auf einem Fahrrad entlang der Schorndorfer Straße stadteinwärts unterwegs war. Hierauf wurden mehrere Einsatzkräfte zusammengezogen. In der Straße "Favoritegärten" nahm eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg den Tatverdächtigen hierauf widerstandlos vorläufig fest. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und durchsucht. In seinem Rucksack führte der Mann insgesamt mehrere hundert Gramm einer Vielzahl verschiedenster Drogen, die vermutlich zum Verkauf bereits vorportioniert worden waren, einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie diverse Verkaufs- und Konsumutensilien mit. Im Anschluss an die Festnahme wurden Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, die weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Verpackungsmaterial und einen Aufzuchtschrank, der mutmaßlich zum Anbau von Cannabis benutzt worden sein dürfte, zum Vorschein brachten. Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten unter anderem mehrere hundert Gramm Amphetamin, jeweils unter hundert Gramm Marihuana und Kokain sowie LSD sicher, deren Zuordnung zu den mutmaßlichen Besitzern Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 34-jährige türkische Staatsangehörige am Samstag (13.05.2023) dem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ, in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen dauern an.

