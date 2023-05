Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: 11-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Ein 11 Jahre alter Junge lief am Montag (15.05.2023) gegen 17.30 Uhr den Bostonring in Remseck am Neckar - Pattonville entlang. Als er sich zwischen den Einmündungen zur Atlantastraße und dem Richmondweg befand, wurde er plötzlich von einer noch unbekannten Person geschubst. Als der Junge am Boden lag, trat der Täter gegen seinen Kopf und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll zwischen 16 bis 20 Jahre alt sein. Er soll 170 bis 180 cm groß sein, einen leichten Bart und ein südländisches Aussehen haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer blauen Jogginghose. Zudem soll er eine schwarze Basecap mit rotem Schriftzug getragen und eine kleine Bauchtasche dabeigehabt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

