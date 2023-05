Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, zu der es am Montag (15.05.2023) zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr kam. Ein bislang unbekannter Täter schüttete eine mutmaßlich ätzende Flüssigkeit über einen im Bereich einer Baustelle in der Wettegasse nahe der Einmündung zur Vorhofstraße abgestellten VW. Hierdurch löste sich der Lack und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.700 Euro. Zeugen, sie sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt in Verbindung zu setzen.

