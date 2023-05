Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Unfallflucht in der Daimlerstraße

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel.07143 891060 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.05.2023) zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Daimlerstraße in Bönnigheim auf Höhe eines Firmengebäudes ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Anschließen machte sich der Unbekannte, der eventuell mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, aus dem Staub.

