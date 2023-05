Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Exhibitionist belästigt Jugendliche in Zug

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Montag (15.05.2023) gegen 14:00 Uhr in einem Zug auf Höhe Bondorf als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Das Opfer stieg zunächst am Bahnhof in Horb am Neckar in einen ICE in Richtung Stuttgart ein. Der Unbekannte soll während der Fahrt die 15-jährige Jugendliche angesprochen und sich zu ihr gesetzt haben. Dann habe er seine Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert. Anschließend stieg er zusammen mit dem Opfer in Herrenberg aus und fuhr ihr mit seinem Fahrrad hinterher. Nachdem die 15-Jährige ihm mitteilte, dass sie ihren Vater telefonisch verständigt habe, entfernte sich der Unbekannte. Er wird als zirka 25 Jahre alter und zwischen 180 und 190 cm großer Mann mit dunklem Teint beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart und trug einen Fahrradhelm. Des Weiteren soll er mit einem orangefarbenen Pullover und einer schwarzen Hose begleitet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweis.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

