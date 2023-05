Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohnhaus in Welschbillig

Welschbillig, OT Möhn (ots)

Am Montag, den 8. Mai, zwischen 6:45 Uhr und 17:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Welschbillig, Ortsteil Möhn, ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten sie über den rückwärtigen Bereich in das Haus und durchwühlten es nach Wertgegenständen. Zur Höhe der Beute können bislang keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich Möhn zum genannten Tatzeitraum geben können.

Sie werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle bzw. mit dem Kriminaldauerdienst, unter der 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell