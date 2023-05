Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in die Kita Sonnengarten - Zeugen gesucht!

Trier (ots)

Heute Morgen, gegen 3 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Räume der Kita Sonnengarten in der Karl-Grün-Straße in Trier ein. Sie hebelten dort mehrere Räumlichkeiten auf und durchwühlten verschiedene Büros. Aktuell wird von einem Sachschaden im unteren, vierstelligen Bereich ausgegangen. Zu dem Stehlgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Karl-Grün-Straße, Bernkasteler Straße, Röntgenstraße, sowie Paul-Schneider-Straße geben können.

Sie werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle bzw. mit dem Kriminaldauerdienst, unter der 0651/9779-2290 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell