BPOL-BadBentheim: 77-Jähriger hatte 250 Cannabispflanzen im Auto

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Freitagnachmittag 250 Cannabispflanzen aus dem Verkehr gezogen. Sie waren im Auto eines 77-Jährigen gefunden worden, der aus den Niederlanden kam.

Der 77-jährige Kroate war gegen 14:30 Uhr mit einem in Berlin zugelassenen PKW über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde das Fahrzeug von der Bundespolizei an der Abfahrt Bad Bentheim angehalten und überprüft.

Beim Blick ins Auto des 77-Jährigen stießen die Beamten auf vier Kartons voller Cannabispflanzen. Insgesamt wurden 250 Pflanzen gezählt, die der Mann in seinem Auto transportierte.

Die Cannabispflanzen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 77-Jährigen eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall, werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

