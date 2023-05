Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Jeep gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter schlugen am Montag (15.05.2023) zwischen 21.30 Uhr und 23.00 Uhr in der Tübinger Straße in Tamm zu und stahlen einen PKW. Der schwarze Jeep, Typ Grand Cherokee mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-)stand in einer Einzelgarage. Aus dieser stahlen die Unbekannten das Fahrzeug, in dem sich persönliche Dokumente, Spezialwerkzeug, sowie Jacken befanden. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

