POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Einbruch in Tankstelle und Aufbruch von Münzautomaten

Coesfeld (ots)

Gleich drei Unbekannte brachen in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (18.01.) in eine Tankstelle an der Münsterstraße ein. Gegen 4 Uhr wurde eine Anwohnerin durch Poltern auf die Einbrecher aufmerksam. Bei einer Nachschau konnten im Verkaufsraum zwei männliche Personen festgestellt werden, die sich im Kassenbereich befanden. Die Unbekannten flüchteten in einen Hinterhof an der Münsterstraße. Sie stahlen eine Kasseneinlage mit Bargeld und Zigaretten. Die Kasseneinlage konnte im Hinterhof aufgefunden werden. Das Bargeld hatten die Unbekannten entnommen. Um in das Innere zu gelangen hatten sie eine Schiebetür aufgebrochen.

Personenbeschreibung: männlich, schlank, ca. 170-180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Kapuzenjacke. Einer der unbekannten Täter trug eine dunkelblaue Jacke mit einem auffälligen Fellkragen.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu dem Aufbruch eines Automaten von Selbstbedienungsstaubsaugern auf dem Gelände einer Tankstelle auf dem Quellberg. Hier brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch insgesamt zwei Schlösser auf, die zur Sicherung der Geldkassette des Automaten dienten. Die Geldkassette stahlen sie samt Inhalt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

