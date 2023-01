POL-COE: Ascheberg, Dorfheide/Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots) - An der Clemensstraße haben Unbekannte am Dienstag (17.01.23) einen blauen VW Van aufgebrochen. Zwischen 7.40 Uhr und 7.45 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendeten die Handtasche. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen, auch nicht für kurze Augenblicke. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

