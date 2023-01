Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Nurmi-Straße/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten Unbekannte am Montag (16.01.) in ein Wohnhaus in Nottuln. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte gesagt werden, dass eine Uhr gestohlen wurde. Durch eine Terrassentür flüchteten die Unbekannten. Die Tatzeit liegt zwischen 07.50 und 19.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

