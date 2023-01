Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, K12/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Bereits am Donnerstag (12.01.23) kam es im Begegnungsverkehr zu einer Berührung zwischen zwei Autospiegeln auf der K12. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 81-jährige Coesfelderin die Kreisstraße in Fahrtrichtung Coesfeld. Zwischen Coesfeld und der K48, der Straße nach Darup, trafen sich in einem Kurvenbereich beide Autos mit dem jeweils linken Außenspiegel. Der unbekannte Fahrer hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

