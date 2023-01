Coesfeld (ots) - Durch ein umgefallenes Bild auf der Fensterbank wurden die Bewohner eines Hauses auf einen misslungenen Einbruch aufmerksam. Bei einer Nachschau am Fenster, das auch luftdurchlässig war, stellen sie Hebelmarken am Fenster fest. Vermutlich am Sonntag (15.01.) im Zeitraum von 15 bis 19.30 Uhr versuchten Unbekannte eine Terrassentür und das Fenster ...

