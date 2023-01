Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Bewohner stört Einbrecher - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Als ein Coesfelder am Dienstag (17.01.) um kurz nach 18 Uhr nachhause zurück kehrte, erlebte er eine böse Überraschung. Nach dem Betreten seines Hauses fiel ihm eine geöffnete Wohnzimmertür auf. Daraufhin nahm er sich den Gehstock seiner ebenfalls anwesenden Mutter und wollte im Haus nach dem Rechten sehen. Dabei kam ihm eine männliche Person mit einer Taschenlampe auf einer Treppe, aus dem Obergeschoss kommend, entgegen. Als er sich dem Unbekannten in den Weg stellte, nahm dieser ihm den Gehstock ab und flüchtete durch einen Seiteneingang aus dem Haus. Bei der Flucht des Unbekannten verlor dieser den Gehstock, der hinterhereilende Bewohner stürzte über den Stock und verletzte sich. Ein Nachbar konnte um 18.10 Uhr eine männliche Person beobachten, die fußläufig über die Dülmener Straße in Richtung Innenstadt flüchtete. Personenbeschreibung: männlich, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, komplett schwarz gekleidet, schwarze Mütze, OP-Maske vor dem Mund, sprach in einer fremden Sprache. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

