POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Schulbus kommt von Straße ab.

Dienstagmorgen (17.01.2023) befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Schulbusses den Jüchenweg. Als ihm ein LKW der Müllentsorgung auf dem relativ schmalen Weg entgegenkam, lenkte der 58-Jährige den Bus möglichst weit nach rechts. Dabei gerieten die rechten Räder auf die von Nässe getränkte und leicht abschüssige Grasbankette, so dass der Bus in Schräglage geriet. Da vermeintlich kein Personen- oder Sachschaden dabei entstanden war, forderte der Fahrer über den Busbetrieb ein Ersatzfahrzeug an. Dieses Fahrzeug brachte die Schülerinnen und Schüler an ihren Bestimmungsort. Der Bus wurde von einem Abschleppfahrzeug von der Grasbankette gezogen. Erst später meldeten sich Grundschüler, die bei dem Unfall leichte Verletzungen davon getragen hatten. Es handelt sich um bislang 14 verletzte Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren.

