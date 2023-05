Polizei Warendorf

POL-WAF: POL-MS: Messerangriff in Beckum - Tatverdächtiger stellt sich der Polizei - Richter erlässt Haftbefehl

Warendorf (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen der Polizei Warendorf "Beckum. Stich in den Bauch" (ots vom 1.5., 11:09 Uhr) und der Polizei Münster "Messerangriff in Beckum - Polizei Münster richtet Mordkommission ein - Zeugen gesucht" (ots vom 8.5., 16:10 Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Nachdem am Sonntag, den 30. April, ein 36-jähriger Mann auf der Elisabethstraße in Beckum mit einem Messer angegriffen wurde, hat sich am Montagabend (8.5.) der Tatverdächtige der Polizei gestellt. "Der 25-Jährige meldete sich telefonisch bei der Polizei, gab an, für die Tat verantwortlich zu sein und nannte uns seinen Aufenthaltsort", erklärte der Leiter der Mordkommission Michael Reitz. "Er ließ sich im Anschluss widerstandslos an seiner Wohnanschrift festnehmen."

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurde der Mann aus Beckum am Dienstagnachmittag (9.5.) wegen des Verdachts des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich der Beschuldigte bislang nicht.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2415.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell