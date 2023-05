Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Flucht vor Polizei - Auto deutlich zu schnell unterwegs - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen aktuell Zeugen, die Angaben zu einem deutlich zu schnellen Autofahrer machen können.

Polizisten wollten am Montag (08.05.2023, 22.40 Uhr) den Fahrer eines schwarzen BMW an der Neubekcumer Straße in Ennigerloh kontrollieren. Dieser war zuvor auf dem Parkplatz eines Discounters an der Neubeckumer Straße. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, flüchtete er in seinem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei erlaubten 70 km/h fuhr er weit mehr als 100 Stundenkilometer. Der Fahrer des Autos mit Münchner Ortskennung entzog sich der Kontrolle.

Der Halter des Autos konnte durch die Beamten ermittelt werden.

Wir suchen nun weitere Zeugen, die Situation beobachtet haben, Angaben zu der Fahrweise des Mannes machen können oder Hinweise geben können. Melden Sie sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell