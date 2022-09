Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kennzeichendiebstahl und ein Kfz-Aufbruch in Dötlingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter*innen entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 20. September 2022, circa 20:30 Uhr bis Mittwoch, 21. September 2022, 07:30 Uhr das Kennzeichenpaar eines geparkten Pkw Audi in der Straße 'Zum Hagen' in Dötlingen.

In der gleichen Tatnacht ist auch ein geparkter Pkw Transporter im Mühlenweg in Dötlingen aufgebrochen worden. So, wie bei der Aufbruchsserie in Wildeshausen, wurde auch aus diesem Fahrzeug hochwertiges Werkzeug entwendet.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

