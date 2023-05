Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede vom 21.05.2023

Salzgitter (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 19.05.2023 - 20.05.2023

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf den Samstag wurde ein in der Marienbruchstraße geparkter silberner Pkw Peugeot aufgebrochen. Aus dem Pkw wurde das Autoradio entwendet und Teile des Interieur beschädigt.

Einbruchsdiebstahl aus Bar

Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, 20.05.2023

Am früher Morgen des Samstages verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Außenfenster unbefugt Zutritt zu einer Bar in der Berliner Straße. Von dort entwendete er einen Sparkasten mit Bargeld und gelagertes Wechselgeld.

Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug

Salzgitter-Thiede, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und Frankfurter Straße, 20.05.2023

Am Mittag des Samstages entwendete ein unbekannter Täter beide amtlichen Kennzeichen von einem in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße geparkten schwarzen Pkw VW Golf. Der Täter verwendete die beiden entwendeten Kennzeichen kurze Zeit später für einen Tankbetrug an der Esso Tankstelle in der Frankfurter Straße. Dort betankte er einen roten Pkw VW Golf Up GTI mit Super Plus Kraftstoff im Wert von ca. 100 Euro.

Trunkenheit im Schiffsverkehr

Salzgitter-Beddingen, Stichkanal Salzgitter Beddinger Hafen, 20.05.2023

Am Mittag des Samstages meldeten Zeugen ein ausländisches Ladeschiff das bei Wendemanövern im Beddinger Hafen des Stichkanal Salzgitter mehrfach gegen die Hafenkanten und Uferböschung gestoßen war. Bei der Überprüfung des Ladeschiffes wurde festgestellt, dass sowohl der 63-jährige Schiffsführer als auch der 59-jährige Bootsmann alkoholisiert waren. Bei dem Schiffsführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille und bei dem Bootsmann von 1,35 Promille festgestellt. Da beide Personen an der Schiffsführung beteiligt waren, wurden bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt. Die erneute Inbetriebnahme des Schiffes wurde bis zu einer Überprüfung des Schiffes auf möglicherweise entstandene Schäden untersagt.

Zwei Containerbrände

Salzgitter-Lebenstedt, Kurt-Schumacher-Ring und Schilfufer, 20.05.2023

Am Samstag kurz vor Mitternacht kam es zu zwei kurz aufeinander folgenden Containerbränden in den Straßen Kurt-Schumacher-Ring und Schilfufer. Ein unbekannter Täter entzündete zunächst im Kurt-Schumacher-Ring einen Altpapiercontainer. Kurze Zeit später wurde in der Straße Schilfufer ein weiterer Altpapiercontainer entzündet. Dort wurden durch die Brandentwicklung ein weiterer Altpapiercontainer und ein Altkleidercontainer beschädigt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell