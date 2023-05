Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Nach Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen sucht die Polizei Schladen nach Zeugen.

Die Polizei Schladen ermittelt seit dem 07.05.2023 in 10 Fällen wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen.

In der Nacht vom 07.05. auf den 08.05.2023 wurden in Hornburg sowohl im Birkenweg (Wendehammer) als auch im Ahornweg die Reifen von 4 Fahrzeugen zerstochen. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Weitere Taten ereigneten sich in Hornburg sowohl im Birkenweg (Wendehammer) als auch in der Kurt-Sattler-Straße. Am 19.05.2023 in der Zeit von 02:00-03:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter an weiteren 6 Fahrzeuge mehrere Reifen. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei Schladen bittet unter der Telefonnummer 05335 92966-0 um Zeugenhinweise.

Pkw wurde durch Feuer vollständig zerstört.

Wolfenbüttel, Am Hillberge, 21.05.2023, 01:20 Uhr.

Die Polizei und die Feuerwehr wurden zu einem in Brand stehenden Pkw Ford entsandt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Derzeit können keine Angaben gemacht werden, wie der Brand entstanden ist. Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.

Bereits am 12.05.2023 kam es in der Straße Am Hillberge zu einer Brandentwicklung an einem Pkw. Hier wurden durch das Feuer vier weitere Fahrzeuge sowie eine Hecke und Sträucher in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beträgt in diesem Fall ca. 20.000 Euro.

Die Polizei kann weder eine Brandstiftung noch einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 in Verbindung zu setzen.

