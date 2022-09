Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Rot über beschrankten Bahnübergang

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Montag (26.09.2022), wenige Minuten nach 07:00 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Taxifahrer die Kirchheimer Straße stadteinwärts. Die Lichtsignalanlage am Bahnübergang zeigte Rot und ein vor dem Taxi fahrender Pkw hatte an der Haltelinie angehalten. Der 27-jährige hielt zunächst hinter diesem Pkw, entschloss sich dann allerdings, an diesem trotz der Rot zeigenden Lichtsignalanlage und sich zu schließen beginnender Schranken vorbeizufahren. Ein hinter dem Taxi her fahrender Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst konnte diesen Vorgang beobachten. Nachdem die Schranken sich wieder geöffnet hatten, konnte der Polizeibeamte den Taxifahrer an einer Tankstelle in der Kirchheimer Straße feststellen. Dort folgte sodann die Kontrolle. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

