Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto aufgebrochen

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26.09.22) wurde in der Theodor-Storm-Straße ein Auto aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Handtasche, ein Paar Schuhe, eine Jacke und ein geringer Kleingeldbetrag entwendet. Zeugen die Hinweise zu Tat und dem oder den unbekannten Täter(n) gebgen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

