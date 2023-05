POL-BI: Wichtiger Hinweisgeber und Zeuge eines Unfalls gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Fahrzeugdiebe hatten es am Dienstag, 09.05.2023, auf den Transporter einer IT-Unternehmensberatung abgesehen, der an der Else-Lohmann-Straße stand. Zwischen Dienstagnachmittag, 16:15 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den dunkelgrauen Mercedes Sprinter von einem Parkplatz an der Else-Lohmann-Straße Ecke Prießallee. In dem Fahrzeug befanden sich ...

