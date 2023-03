Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall in der Paulinenstraße hat eine 23 Jahre alte Frau am Montagnachmittag (06.03.2023) schwere Verletzungen erlitten. Die 23-Jährige war gegen 15.30 Uhr in der Reinsburgstraße unterwegs und überquerte ersten Ermittlungen zufolge bei Rotlicht die Paulinenstraße in Richtung Gerberviertel. Nach der Mittelinsel erfasste sie ein 49 Jahre alter Autofahrer mit seinem Citroen, der von der Hauptstätter Straße kommend die Paulinenstraße entlangfuhr. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte junge Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

