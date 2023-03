Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Explosion und Brand in Wohngebäude - Eine Person tot geborgen

Stuttgart-West (ots)

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus an der Köllestraße (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/25tx8) entdeckten Rettungskräfte gegen 18.30 Uhr unter den Trümmern eine Leiche und bargen sie. Es handelt sich hierbei mutmaßlich um die vermisste 85 Jahre alte Frau. Vier Bewohner des Hauses, ein 56 Jahre alter Mann, eine 55-jährige Frau sowie der 11-jährige Junge und das 13 Jahre alte Mädchen konnten das Gebäude noch vor dem Einsturz verlassen. Sie kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Umfangreiche Sicherungs- und Bergungsmaßnahmen mit Unterstützung von THW, Feuerwehr und Rettungsdienst dauern derzeit noch an. Die angrenzende Doppelhaushälfte in der Köllestraße wurde ebenfalls so schwer beschädigt, dass sie unbewohnbar ist. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben bislang keine Anhaltpunkte für eine Straftat, es wird derzeit von einem Unfall ausgegangen. Die Ermittlungen zur Feststellung der Ursache für die Explosion, an der auch Spezialisten des Landeskriminalamtes beteiligt sind, dauern an.

