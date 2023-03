Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag oder am Samstag (03/04.03.2023) mehrere Autos am Schwanenplatz Ecke Karl-Schurz-Straße und am Zanderweg aufgebrochen. Am Schwanenplatz Ecke Karl-Schurz-Straße brachen die Täter im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 08.15 Uhr sieben Fahrzeuge in einer Tiefgarage auf. Sie schlugen an den Autos mehrheitlich die Seitenscheiben ein und stahlen unter anderem ein Lenkrad sowie eine Mittelkonsole im Wert von rund 500 EUR. Am Zanderweg schlugen ebenfalls unbekannte Täter am Samstag, in der Zeit von 02.30 Uhr bis 12.00 Uhr, die Scheibe eines Mercedes ein und stahlen das Lenkrad. Zeugen im Fall der Aufbrüche in der Tiefgarage werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße und im Fall Zanderweg an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

