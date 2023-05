Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

Schm / Am Donnerstagnachmittag, 11.05.2023, ereignete sich im Kreuzungsbereich Oldentruper Straße / Wilbrandstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Gegen 15:58 Uhr befuhr ein 63-jähriger Rollerfahrer aus Bielefeld die Oldentruper Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus Kirchlengern mit einem VW Tiguan die Wilbrandstraße in Fahrtrichtung Ehlentruper Weg. Im Kreuzungsbereich kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt, erfolgte der Transport des 63-jährigen Unfallbeteiligten in ein Bielefelder Krankenhaus. Der Fahrzeugführer aus Kirchlengern verblieb unverletzt. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die Oldentruper Straße im Bereich der Unfallstelle (Fahrtrichtung Oststraße) etwa 90 Minuten gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro beziffert.

