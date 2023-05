Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche lösen mit Schreckschusspistole größeren Polizeieinsatz aus - Hilden - 2305003

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 30. April 2023, lösten mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole einen größeren Polizeieinsatz in einer Wohnung in Hilden aus. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 16-Jährigen.

Das war geschehen:

Gegen 3 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Richrather Straße in Hilden, dass vom Balkon einer Wohnung mittels einer Schusswaffe auf die Straße geschossen worden sei. Zudem habe er Hilferufe aus der betreffenden Wohnung vernehmen können.

Mehrere Beamte versuchten zunächst vor Ort, mit dem Wohnungsinhaber in Kontakt zu treten, was jedoch misslang. Da aufgrund der vernommenen Hilferufe eine akute Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden konnte, drangen die Beamten schließlich gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume ein. In der Wohnung traf die Polizei jedoch nicht auf eine tatsächlich hilfsbedürftige Person, sondern auf vier wohlbehaltene Minderjährige im Alter von 15 und 16 Jahren.

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten mehrere Feuerwerkskörper sowie eine Gaspistole, die zur Gefahrenabwehr sichergestellt wurde.

Die drei 15-jährigen Gäste des 16-jährigen Bewohners der Wohnung wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 16-Jährigen leiteten die Beamten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein. Da die Mutter des 16-Jährigen weder anwesend war, noch telefonisch erreicht werden konnte, wurde die Jugendschutzstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

