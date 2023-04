Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener Autofahrer flüchtet vergeblich - Monheim am Rhein - 2304081

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Für gleich mehrere Straftaten wird sich ein 34jähriger Düsseldorfer durch sein Fahrverhalten verantworten müssen.

Am Samstag, den 29.04.2023 um 14:53 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizei Monheim Verkehrskontrollen am Stopp-Schild Geschwister-Scholl-Straße / Garather Weg durch, da es hier immer wieder zu gefährlichen Situationen gerade für Radfahrer gekommen ist.

Als ein 34jähriger Düsseldorfer mit einem Mitsubishi Grandis am Stoppschild vorbeifuhr und ohne anzuhalten nach rechts Richtung Düsseldorf abbog, versuchte eine Polizeibeamten, ihn auf der Straße stehend anzuhalten und zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten beschleunigte der Fahrzeugführer jedoch seine Geschwindigkeit und zwang die Beamtin, auf den Gehweg auszuweichen. Der Tatverdächtige flüchtete in das Stadtgebiet Düsseldorf, überholte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge und versuchte, sich durch Hupen Platz zu verschaffen. Hierbei musste mindestens ein entgegenkommender Fahrzeugführer ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer beim Aussteigen aus dem Fahrzeug in einem Garagenhof an der Leo-Baeck-Straße in Düsseldorf angetroffen werden. Eine weitere Flucht konnte nur durch körperlichen Zwang und Handfesseln verhindert werden.

Am Anhalteort meldeten sich drei Zeugen, die angaben, dass sie zur Seite springen zu mussten, als der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit in den Garagenhof einfuhr, um einen Unfall zu verhindern.

Die Suche nach einem Beifahrer im Fahrzeug , der aus dem Fahrzeug vor Eintreffen der Beamten flüchtete, ist weiter Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Aufgrund seines Fahrverhaltens muss sich der Fahrzeugführer neben dem eigentlichen Stopp-Schild-Verstoß nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Durchführung eines Fahrzeugrennens verantworten müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, nach eigenen Angaben aufgrund eines vorangegangenen Geschwindigkeitsverstoßes. Auch der Umstand, dass er zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand, erwartet wird eine Alkoholkonzentration von ca. 1,2 Promille, macht das Geschehene nicht besser.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrverhalten machen können, ebenfalls ausweichen mussten oder überholt wurden bzw. Angaben zu dem flüchtenden Beifahrer machen können, werden gebeten, die Polizeiwache in Monheim (02104/982-6350) zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell