Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2304077

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht zu Donnerstag (27. April 2023) sind bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma an der Hauptstraße eingebrochen. Dort entwendeten sie eine noch nicht genauer benennbare Menge an Messing. Nach dem derzeitigen Stand hebelten sie im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 3:45 ein Zufahrtstor auf und stiegen dann durch ein Fenster in die Firma ein. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang keine.

Ebenfalls in Heiligenhaus sind im Zeitraum zwischen Freitag (21. April 2023) und Mittwoch (26. April 2023) bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung an der Moselstraße eingebrochen - mutmaßlich, in dem sie die Balkontür gewaltsam aufhebelten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In Wülfrath kam es am Mittwoch (26. April 2023) zu einem Blitzeinbruch in ein Haus an der Straße "Im Grünental". Gegen 11:30 Uhr hatte sich die Bewohnerin des Hauses in ihrem Esszimmer befunden, als sie aus dem Bereich des Schlafzimmers einen lauten Knall hörte. Als sie dort nach dem Rechten schaute, sah sie, wie ein Mann aus dem geöffneten Fenster nach Draußen flüchtete. Zudem fehlte eine Schmuckschatulle. Leider konnte keine Täterbeschreibung mehr abgegeben werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Verdächtige ebenfalls nicht mehr angetroffen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch (26. April 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße "Haferbuckel" in Monheim am Rhein gebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter im Zeitraum zwischen 6:45 Uhr und 12:45 Uhr gewaltsam in das Haus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell