POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Mettmann / Erkrath / Hilden - 2304078

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Montag, 17. April 2023, kam es auf dem Erkrather Weg in Höhe der Anschrift Laubach 16 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen VW Golf Variant befuhr gegen 17:15 Uhr den Erkrather Weg in Richtung Südring, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß auf der engen Fahrbahn zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und fuhr in ein Schlagloch. Hierbei wurden beide Reifen sowie die Felgen beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen entfernte sich das entgegen gekommende Fahrzeug. Die Beamten schätzten den an dem VW Golf entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 24. April 2023, bis Dienstagmittag, 25. April 2023, kam es auf der Lindenstraße in Erkrath-Hochdahl zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Daimler C200 hatte sein Fahrzeug gegen 16:30 Uhr am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 2 abgestellt. Als er am Folgetag, gegen 12:20 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag, 24. April 2023, kam es auf der Gerresheimer Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12:35 Uhr befuhr eine 11-jährige auf ihrem Fahrrad den Fahrradschutzstreife der Gerresheimer Straße in Richtung Hilden. Zwischen der Hausnummer 74 und der Bushaltestelle "Mozartstraße" befuhr hinter ihr ein Linienbus die Fahrbahn. Nach eigenen Angaben wollte die Radfahrerin auf den rechtsseitig gelegenen Gehweg ausweichen und gab hierzu ein Handzeichen. Der Fahrer des Linienbusses soll die Hupe betätigt haben, woraufhin sie sich nach eigenen Angaben erschrocken habe und die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Die 11-Jährige stürzte zu Boden und wurde verletzt. Ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern oder eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Linienbusfahrer von der Unfallörtlichkeit.

Am Montag, 24. April 2023, kam es auf der Friedenstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines weißen VW Beetle hatte ihr Fahrzeug gegen 12:15 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Als sie gegen 18:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den an dem VW Beetle entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Am Dienstag, 25. April 2023, kam es in einem Parkhaus in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines schwarzen Fiat 500 hatte ihr Fahrzeug gegen 10:45 Uhr in dem Parkhaus abgestellt. Als sie gegen 13.50 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den an dem Fiat 500 entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

